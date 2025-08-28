Практика судів
На кордоні з Румунією виявили скелет чоловіка, а особу ще однієї людини не можуть ідентифікувати

13:47, 28 серпня 2025
На кордоні з Румунією прикордонники виявили рештки чоловіка, ще один скелет знайшли у горах на Івано-Франківщині.
Прикордонники відділення «Велятино» Мукачівського загону під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону в районі гори Фрасин натрапили на фрагменти людського скелета. За попередніми даними, його могли пошкодити дикі тварини. Причину загибелі встановлюватимуть експерти.

Як повідомили у ДПСУ, поряд із рештками знайшли фрагменти одягу, камуфльований рюкзак, сумку та документи, які належали 36-річному чоловіку. Його прикордонники вже затримували у листопаді 2023 року за спробу незаконно перетнути кордон із Румунією. Тоді Хустський районний суд оштрафував чоловіка.

Крім того, кілька днів тому прикордонники відділу «Шибени» на Івано-Франківщині також виявили у горах людський скелет. Документів не було.

За обома випадками прикордонники поінформували співробітників Національної поліції.

