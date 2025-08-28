Практика судов
  1. В Украине

Федор Вениславский не считает, что разрешение выезжать за границу мужчинам до 22 лет приведет к оттоку молодежи

10:10, 28 августа 2025
Нардеп убежден: разрешение выезжать за границу не повлечет за собой оттока мужчин, а наоборот будет стимулировать их возвращение.
Федор Вениславский не считает, что разрешение выезжать за границу мужчинам до 22 лет приведет к оттоку молодежи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Постановление правительства, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу во время военного положения, не приведет к массовому оттоку граждан, считает народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский.

«К оттоку мужчин это точно не приведет», — подчеркнул он в комментарии LIGA.net. По словам депутата, те, кто стремился покинуть страну, и раньше находили возможности — в основном незаконными путями или через коррупционные схемы.

Вениславский считает, что новые правила могут даже стимулировать возвращение молодежи: «Тем, кому 18, можно спокойно учиться. Я думаю, это наоборот будет стимулировать возвращение в Украину тех граждан, которые сегодня находятся за границей и имеют 20–22 года. Они смогут без проблем приезжать в Украину и выезжать из нее».

Как писала «Судебно-юридическая газета», Государственная пограничная служба сообщила, что с 28 августа мужчины до 22 лет включительно смогут беспрепятственно выезжать за границу, так как вступают в силу изменения в Правила пересечения государственной границы, касающиеся выезда мужчин в возрасте до 22 лет включительно.

Согласно постановлению Кабинета Министров, Госпогранслужба будет беспрепятственно пропускать таких граждан для выезда за границу. Для этого необходимо иметь заграничный паспорт и по требованию пограничников предъявить военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

В то же время новый порядок не распространяется на граждан, работающих на определенных должностях в органах государственного управления или на госпредприятиях. Для них выезд и далее возможен только при наличии документов о командировке.

время действия военного положения.

Напомним, что Кабмин 26 августа обновил порядок пересечения государственной границы.

«Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной», — сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины депутат Государственная пограничная служба военное положение мобилизация граница пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Гражданских лиц за распространение материалов, оскорбляющих честь военнослужащего или его близких родственников, смогут наказать ограничением свободы

Кроме того, за угрозу военнослужащему или его близким родственникам насилием или уничтожением имущества гражданских лиц предлагается наказывать ограничением свободы или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет — комитет рекомендовал законопроект.

Комитет рекомендовал принять в целом законопроект о гарантиях защиты бизнеса в ходе уголовного производства

В редакции до первого чтения законопроект предусматривал ограничение срока ареста средств и счетов двумя месяцами, расширение возможностей обжалования ареста, возможность осуществления видеозаписи во время обысков.

Генштаб направил письмо Руслану Стефанчуку с просьбой поддержать законопроект о запрете судам смягчать наказание военным за неподчинение

В Генштабе ВСУ указали, что командиры воинских частей поддерживают этот законопроект.

Предлагается изменить порядок признания военнослужащих без вести пропавшими — зарегистрирован законопроект

Депутаты предлагают внести изменения в Гражданский и Гражданский процессуальный кодексы относительно порядка признания военнослужащих безвестно отсутствующими.

Отбор на должности судей местных судов — тестирование когнитивных способностей почти 5 тыс. кандидатов и судей будет проходить с 9 по 17 сентября, график

В ВККС сообщили, как в сентябре кандидаты и судьи будут сдавать тестирование когнитивных способностей.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області