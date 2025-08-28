Федор Вениславский не считает, что разрешение выезжать за границу мужчинам до 22 лет приведет к оттоку молодежи

Нардеп убежден: разрешение выезжать за границу не повлечет за собой оттока мужчин, а наоборот будет стимулировать их возвращение.

Постановление правительства, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу во время военного положения, не приведет к массовому оттоку граждан, считает народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский.

«К оттоку мужчин это точно не приведет», — подчеркнул он в комментарии LIGA.net. По словам депутата, те, кто стремился покинуть страну, и раньше находили возможности — в основном незаконными путями или через коррупционные схемы.

Вениславский считает, что новые правила могут даже стимулировать возвращение молодежи: «Тем, кому 18, можно спокойно учиться. Я думаю, это наоборот будет стимулировать возвращение в Украину тех граждан, которые сегодня находятся за границей и имеют 20–22 года. Они смогут без проблем приезжать в Украину и выезжать из нее».

Как писала «Судебно-юридическая газета», Государственная пограничная служба сообщила, что с 28 августа мужчины до 22 лет включительно смогут беспрепятственно выезжать за границу, так как вступают в силу изменения в Правила пересечения государственной границы, касающиеся выезда мужчин в возрасте до 22 лет включительно.

Согласно постановлению Кабинета Министров, Госпогранслужба будет беспрепятственно пропускать таких граждан для выезда за границу. Для этого необходимо иметь заграничный паспорт и по требованию пограничников предъявить военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

В то же время новый порядок не распространяется на граждан, работающих на определенных должностях в органах государственного управления или на госпредприятиях. Для них выезд и далее возможен только при наличии документов о командировке.

Напомним, что Кабмин 26 августа обновил порядок пересечения государственной границы.

«Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной», — сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

