Федір Веніславський не вважає, що дозвіл виїжджати за кордон чоловікам до 22 років призведе до відтоку молоді

Нардеп переконаний: дозвіл виїжджати за кордон не спричинить відтоку чоловіків, а навпаки стимулюватиме їхнє повернення.

Постанова уряду, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану, не спричинить масового відтоку громадян, вважає народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський.

«До відтоку чоловіків це точно не призведе», — наголосив він у коментарі LIGA.net. За словами депутата, ті, хто прагнув залишити країну, і раніше знаходили можливості — здебільшого незаконними шляхами чи через корупційні схеми.

Веніславський вважає, що нові правила можуть навіть стимулювати повернення молоді: «Тим, кому 18, можна спокійно навчатися. Я думаю, це навпаки стимулюватиме повернення в Україну тих громадян, які сьогодні перебувають за кордоном і мають 20–22 роки. Вони зможуть без проблем приїжджати в Україну і виїжджати з неї».

Як писала «Судово-юридична газета», Державна прикордонна служба повідомила, що з 28 серпня чоловіки до 22 років включно зможуть безперешкодно виїжджати за кордон, адже набирають чинності зміни до Правил перетинання державного кордону, які стосуються виїзду чоловіків віком до 22 років включно.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, Держприкордонслужба безперешкодно пропускатиме таких громадян для виїзду за кордон. Для цього необхідно мати закордонний паспорт і на вимогу прикордонників пред’явити військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Водночас новий порядок не поширюється на громадян, які працюють на визначених посадах у органах державного управління чи на держпідприємствах. Для них виїзд і надалі можливий лише за документами про відрядження.

Нагадаємо, що Кабмін 26 серпня оновив порядок перетину державного кордону.

«Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною», - повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

