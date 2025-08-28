Военная учет: какие данные обязаны обновлять призывники и резервисты

Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) напомнил об обязанностях призывников, военнообязанных и резервистов, определенных Правилами ведения воинского учета, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины № 1487 от 30 декабря 2022 года (с изменениями).
Согласно правилам, граждане обязаны:
В течение 7 календарных дней после прибытия в новое место жительства лично явиться в соответствующий районный (городской) ТЦК и СП для постановки на воинский учет.
С собой необходимо иметь:
паспорт гражданина Украины;
военно-учетный документ.
Сообщить об изменениях, в частности о месте жительства или пребывания, номерах телефонов, адресе электронной почты, в течение 7 дней через:
