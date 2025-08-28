Военная учет: какие данные обязаны обновлять призывники и резервисты

Призывники и резервисты обязаны сообщать ТЦК об изменениях в течение 7 дней.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) напомнил об обязанностях призывников, военнообязанных и резервистов, определенных Правилами ведения воинского учета, утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины № 1487 от 30 декабря 2022 года (с изменениями).

Согласно правилам, граждане обязаны:

В случае изменения места жительства:

В течение 7 календарных дней после прибытия в новое место жительства лично явиться в соответствующий районный (городской) ТЦК и СП для постановки на воинский учет.

С собой необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины;

военно-учетный документ.

В случае изменения персональных данных:

Сообщить об изменениях, в частности о месте жительства или пребывания, номерах телефонов, адресе электронной почты, в течение 7 дней через:

электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста;

личное обращение в соответствующий ТЦК и СП или его структурное подразделение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.