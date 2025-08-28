Військовий облік: які дані зобов’язані оновлювати призовники та резервісти

Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) нагадав про обов’язки призовників, військовозобов’язаних і резервістів, визначені Правилами ведення військового обліку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 1487 від 30 грудня 2022 року (зі змінами).
Згідно з правилами, громадяни зобов’язані:
Протягом 7 календарних днів після прибуття до нового місця проживання особисто з’явитися до відповідного районного (міського) ТЦК та СП для взяття на військовий облік.
Із собою необхідно мати:
паспорт громадянина України;
військово-обліковий документ.
Повідомити про зміни, зокрема щодо місця проживання чи перебування, номерів телефонів, адреси електронної пошти, протягом 7 днів через:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.