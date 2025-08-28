Військовий облік: які дані зобов’язані оновлювати призовники та резервісти

Призовники та резервісти зобов’язані повідомляти ТЦК про зміни протягом 7 днів.

Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) нагадав про обов’язки призовників, військовозобов’язаних і резервістів, визначені Правилами ведення військового обліку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 1487 від 30 грудня 2022 року (зі змінами).

Згідно з правилами, громадяни зобов’язані:

У разі зміни місця проживання:

Протягом 7 календарних днів після прибуття до нового місця проживання особисто з’явитися до відповідного районного (міського) ТЦК та СП для взяття на військовий облік.

Із собою необхідно мати:

паспорт громадянина України;

військово-обліковий документ.

У разі зміни персональних даних:

Повідомити про зміни, зокрема щодо місця проживання чи перебування, номерів телефонів, адреси електронної пошти, протягом 7 днів через:

електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста;

особисте звернення до відповідного ТЦК та СП або його структурного підрозділу.

