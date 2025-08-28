Практика судов
  1. В Украине

У Минобороны отчитались, сколько военнослужащих уже получили статус УБД по новой системе

15:35, 28 августа 2025
Новация заключается в возможности получить статус УБД через Единый государственный реестр ветеранов войны.
У Минобороны отчитались, сколько военнослужащих уже получили статус УБД по новой системе
С начала 2025 года, когда заработала новая автоматизированная система, более 71 тысячи военнослужащих получили статус участника боевых действий (УБД).

Главное новшество заключается в возможности предоставления статуса через Единый государственный реестр ветеранов войны. Уполномоченные лица воинских частей обязаны вносить информацию в реестр в пятидневный срок с момента начала выполнения боевого задания. Рассмотрение документов осуществляется автоматически и в режиме реального времени.

В то же время остается и действующий порядок — через комиссию по рассмотрению материалов о признании УБД. В таком случае документы подает командование воинской части или сам военнослужащий.

Для самостоятельного обращения необходимо подать заявление по установленной форме, две фотографии 3х4 на матовой бумаге, а также документы, подтверждающие участие в боевых действиях. Заявление направляется по почте в комиссию того органа военного управления, которому подчиняется воинская часть.

Минюст передаст неофициальный перевод Конвенции Совета Европы о защите профессии адвоката в МИД для его утверждения

Согласно Конвенции, государства должны обеспечить адвокатам возможность выполнять свои профессиональные обязанности, не подвергаясь никаким физическим нападениям, угрозам, преследованиям или запугиваниям, а также никаким неправомерным препятствиям или вмешательствам.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении помощникам судей и секретарям судебных заседаний доступа к данным Демографического реестра

Помощник судьи и секретарь судебного заседания смогут направлять запросы и получать данные Демографического реестра, других реестров и банков данных.

Копирование формулировок обвинительного акта в приговоре еще не свидетельствует о нарушении судом УПК — Верховный Суд

В жалобе в Верховный Суд защитник указал, что суд в приговоре не изложил формулировку обвинения, признанного судом доказанным, а ограничился изложением обвинения, предъявленного органом досудебного расследования.

Недостаточная обоснованность или безосновательность требований не могут считаться недостатком апелляционной жалобы — Верховный Суд

Требования апелляционной жалобы в аспекте убедительности или обоснованности не могут быть проанализированы на стадии открытия производства.

Принятие двух противоположных процессуальных решений по одной и той же апелляционной жалобе является существенным нарушением требований УПК — Верховный Суд

Судья апелляционного суда оставил апелляционную жалобу без движения после открытия апелляционного производства и назначения апелляционного рассмотрения по ней.

