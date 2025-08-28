У Минобороны отчитались, сколько военнослужащих уже получили статус УБД по новой системе

Новация заключается в возможности получить статус УБД через Единый государственный реестр ветеранов войны.

С начала 2025 года, когда заработала новая автоматизированная система, более 71 тысячи военнослужащих получили статус участника боевых действий (УБД).

Главное новшество заключается в возможности предоставления статуса через Единый государственный реестр ветеранов войны. Уполномоченные лица воинских частей обязаны вносить информацию в реестр в пятидневный срок с момента начала выполнения боевого задания. Рассмотрение документов осуществляется автоматически и в режиме реального времени.

В то же время остается и действующий порядок — через комиссию по рассмотрению материалов о признании УБД. В таком случае документы подает командование воинской части или сам военнослужащий.

Для самостоятельного обращения необходимо подать заявление по установленной форме, две фотографии 3х4 на матовой бумаге, а также документы, подтверждающие участие в боевых действиях. Заявление направляется по почте в комиссию того органа военного управления, которому подчиняется воинская часть.

