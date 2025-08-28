У Міноборони прозвітували, скільки військових вже отримали статус УБД за новою системою

Новація полягає у можливості отримати статус УБД через Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Від початку 2025 року, коли запрацювала нова автоматизована система, понад 71 тисяча військовослужбовців отримали статус учасника бойових дій (УБД).

Головна новація полягає в можливості надання статусу через Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Уповноважені особи військових частин зобов’язані вносити інформацію до реєстру у п’ятиденний строк з моменту початку виконання бойового завдання. Розгляд документів відбувається автоматично та в режимі реального часу.

Водночас залишається і чинний порядок — через комісію з питань розгляду матеріалів про визнання УБД. У такому випадку документи подає командування військової частини або ж сам військовослужбовець.

Для самостійного звернення необхідно подати заяву за встановленою формою, дві фотокартки 3х4 на матовому папері та документи, що підтверджують участь у бойових діях. Заява надсилається поштою до комісії органу військового управління, якому підпорядковується військова частина.

