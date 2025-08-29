Какая ответственность при нарушении порядка составления налоговой декларации по НДС — разъяснение налоговой

Налоговики напомнили правила наложения штрафов и их размеры за ошибки, совершенные в случае нарушения порядка составления налоговой декларации по НДС.

Правильное составление и своевременная подача налоговой декларации по НДС являются обязанностью каждого налогоплательщика. Вместе с тем ошибки, нарушение установленного порядка заполнения или неподача отчетности могут привести к серьезным финансовым последствиям.

Налоговая служба Луганской области сообщает, что согласно п. 36.1 ст. 36 Налогового кодекса от 2 декабря 2010 года № 2755‑VI налоговое обязательство признается обязанностью налогоплательщика исчислить, задекларировать и/или уплатить сумму налога и сбора в порядке и сроки, установленные НКУ и законами по вопросам таможенного дела.

Общие требования к составлению налоговой отчетности определены ст. 48 НКУ, которой, в частности, предусмотрено, что налоговая декларация должна содержать обязательные реквизиты, предусмотренные пп. 48.3 и 48.4 ст. 48 НКУ, а также быть подписана.

Согласно п. 48.7 ст. 48 НКУ налоговая отчетность, составленная с нарушением норм ст. 48 НКУ, не считается налоговой декларацией, за исключением случаев, установленных п. 46.4 ст. 46 НКУ.

Ответственность налогоплательщиков установлена главой 11 раздела II НКУ.

За нарушение законов по вопросам налогообложения и другого законодательства, контроль за соблюдением которых возложен на контролирующие органы, применяются следующие виды юридической ответственности: финансовая, административная и уголовная.

Порядок заполнения и подачи налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость утвержден приказом Министерства финансов Украины от 28.01.2016 № 21 с изменениями и дополнениями (далее — Порядок № 21).

Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налогового обязательства, которую указывает в налоговой отчетности. Данные, приведенные в отчетности, должны соответствовать данным бухгалтерского и налогового учета налогоплательщика.

Согласно п. 20 разд. III Порядка № 21 после подачи декларации за отчетный (налоговый) период налогоплательщик имеет право до окончания предельного срока подачи декларации за тот же период подать новую декларацию с исправленными показателями.

В то же время согласно п. 50.1 ст. 50 НКУ, если в будущих налоговых периодах (с учетом сроков исковой давности, установленных ст. 102 НКУ) налогоплательщик самостоятельно (в том числе по результатам электронных проверок) выявляет ошибки, содержащиеся в ранее поданной им налоговой декларации (кроме ограничений, определенных этой статьей), он обязан направить уточняющий расчет к такой налоговой декларации по форме, действовавшей на момент подачи уточняющего расчета.

При этом в случае выявления факта занижения налогового обязательства, налогоплательщик должен уплатить сумму недоимки и штраф в размере 3 % от этой суммы до подачи уточняющего расчета.

Пунктом 120.2 ст. 120 НКУ установлено, что невыполнение налогоплательщиком требований, предусмотренных третьим — пятым абзацами п. 50.1 ст. 50 НКУ, относительно условий самостоятельного внесения изменений в налоговую отчетность в части самостоятельного начисления и уплаты штрафа, предусмотренного этим пунктом, — влечет наложение штрафа в размере 5 % от суммы самостоятельно начисленного занижения налогового обязательства (недоимки) и/или другого обязательства, контроль за уплатой которого возложен на контролирующие органы.

При самостоятельном доначислении налогоплательщиком с соблюдением порядка, требований и ограничений, предусмотренных ст. 50 НКУ, сумм налоговых обязательств и/или другого обязательства, контроль за уплатой которого возложен на контролирующие органы, штрафы, предусмотренные этой главой 11 НКУ, не применяются.

При этом согласно пп. 69.38 п. 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ временно, на период с 1 августа 2023 года до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, введенного Указом Президента Украины «Про введение военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 года № 64/2022, утвержденным Законом Украины «Про утверждение Указа Президента Украины «Про введение военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 года № 2102‑IX, в случае самостоятельного исправления налогоплательщиком при соблюдении порядка, требований и ограничений, определенных ст. 50 НКУ, ошибок, приведших к занижению налогового обязательства, такой налогоплательщик освобождается от начисления и уплаты штрафных санкций, предусмотренных п. 50.1 ст. 50 НКУ, и пени.

Согласно п. 123.1 ст. 123 НКУ деяния, совершенные налогоплательщиком, которые привели к определению контролирующим органом суммы налогового обязательства и/или другого обязательства, контроль за уплатой которого возложен на контролирующие органы, уменьшения суммы бюджетного возмещения и/или отрицательного значения суммы НДС налогоплательщика на основаниях, определенных подпунктами 54.3.1, 54.3.2 (кроме случаев уменьшения суммы налога на доходы физических лиц, задекларированной к возврату из бюджета вследствие использования права на налоговый вычет), 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 НКУ, — влечет наложение на налогоплательщика штрафа в размере 10 % суммы определенного налогового обязательства и/или другого обязательства, контроль за уплатой которого возложен на контролирующие органы, завышенной суммы бюджетного возмещения.

Деяния, предусмотренные п. 123.1 (кроме деяний, предусмотренных п. 123.2 прим. 1) ст. 123 НКУ, совершенные умышленно, — влечут наложение штрафа в размере 25 % от суммы определенного налогового обязательства и/или другого обязательства, контроль за уплатой которого возложен на контролирующие органы, завышенной суммы бюджетного возмещения (п. 123.2 ст. 123 НКУ).

Деяния, предусмотренные п. 123.2 ст. 123 НКУ, совершенные повторно в течение 1095 календарных дней, — влекут наложение штрафа в размере 50 % суммы определенного налогового обязательства и/или другого обязательства, контроль за уплатой которого возложен на контролирующие органы, завышенной суммы бюджетного возмещения (п. 123.3 ст. 123 НКУ).

