Правительство дало старт выплатам за жилье для переселенцев с ТОТ, — Алексей Кулеба рассказал детали

16:29, 28 августа 2025
Человек сможет получить жилищный сертификат до 2 млн грн на покупку нового дома или как первый взнос по ипотеке или оплаты по ипотечным обязательствам, — рассказал Алексей Кулеба.
Правительство дало старт выплатам за жилье для переселенцев с ТОТ, — Алексей Кулеба рассказал детали
Кабинет Министров дал старт выплатам за жильё для внутренне перемещённых лиц с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

«Запускаем отдельный инструмент для ВПЛ, чьи дома остались на ВОТ. Человек сможет получить жилищный сертификат (ваучер) до 2 миллионов гривен на покупку нового жилья, либо как первый взнос по ипотеке, или для оплаты ипотечных обязательств», — рассказал Кулеба, добавив, что в начале программы приоритет будет отдан участникам боевых действий и людям с инвалидностью вследствие войны.

По словам Кулебы, на данный момент для первых выплат есть подтверждение о финансировании в размере 180 миллионов долларов от международных партнёров.

«Это ресурс примерно на 3700 семей. Параллельно формируем дополнительные финансовые инструменты, чтобы увеличить количество сертификатов и охватить больше семей. Программа заработает через 2 месяца, поскольку сейчас дорабатываются технические моменты. Подать заявку на помощь можно будет через приложение «Дія», позже — через ЦНАПы и нотариусов. Проверка будет осуществляться автоматически через государственные реестры. Срок рассмотрения заявления — не более 30 дней. Рассматривать заявления будут комиссии при органах местного самоуправления или военных администрациях», — сообщил вице-премьер.

Кроме того, министр рассказал о расширении программы єВідновлення.

«В течение последнего года мы существенно расширили єВідновлення. Во-первых, внутренне перемещённые лица теперь также получают компенсации за повреждённое или уничтоженное жильё — уже сейчас почти 7000 семей ВПЛ получили компенсации на сумму 9,2 миллиарда гривен. Во-вторых, введена новая услуга — восстановление на собственном участке. 632 семьи получили первый транш выплат для восстановления дома на собственной земельной участке на сумму 775 миллионов гривен. Вчера мы запустили дистанционное обследование жилья не только на территориях боевых действий, но и на территориях возможных боевых действий. Это важный шаг, ведь он даёт возможность людям, которые физически не могут обеспечить доступ к своим домам, пройти оценку дистанционно», — рассказал Алексей Кулеба.

Напомним, Кабинет Министров утвердил изменения в порядок оформления и выдачи справки о взятии на учёт внутренне перемещённых лиц, а также в порядок предоставления помощи на проживание.

