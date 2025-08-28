Уряд дав старт виплатам за житло для переселенців з ТОТ, — Олексій Кулеба розповів деталі

Людина зможе отримати житловий сертифікат до 2 млн грн на купівлю нової оселі або як перший внесок за іпотекою, чи оплати за іпотечними зобовʼязаннями, — розповів Олексій Кулеба.

Фото: КМУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів дав старт виплатам за житло для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Запускаємо окремий інструмент для ВПО, чиї оселі залишилися на ТОТ. Людина зможе отримати житловий сертифікат (ваучер) до 2 млн грн на купівлю нової оселі або як перший внесок за іпотекою, чи оплати за іпотечними зобовʼязаннями", - розповів Кулеба додавши, що на початку програми пріоритеом є виплати учасникам бойових дій та людям з інвалідністю внаслідок війни.

За словами Кулеби, наразі для перших виплат є підтвердження про фінаннування $180 млн від міжнародних партнерів.

"Це ресурс на приблизно 3700 родин. Паралельно формуємо додаткові фінансові інструменти, щоб збільшити кількість сертифікатів і охопити більше сімей. Програма запрацює через 2 місяці, адже зараз допрацьовуємо технічні моменти. Подати заявку на допомогу можна буде через застосунок Дія, пізніше - через ЦНАПи та нотаріусів. Перевірка здійснюватиметься автоматично через державні реєстри. Строк розгляду заяви - не більше 30 днів. Розгляд заяв здійснюватимуть комісії при органах місцевого самоврядування або військових адміністраціях ", - повідомив віце-прем'єр.

Окрім того, міністр розповів про розширення програми єВідновлення.

"Протягом останнього року ми суттєво розширили єВідновлення. По-перше, внутрішньо переміщені особи тепер також отримують компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло - вже зараз майже 7000 родин ВПО отримали компенсації на суму 9,2 млрд грн. По-друге, запроваджена нова послуга - відбудова на власній ділянці. 632 родини отримали перший транш виплат для відбудови будинку на власній земельній ділянці на суму 775 млн гривень. Вчора ми запустили дистанційне обстеження житла не тільки на територіях бойових дій, а й на територіях можливих бойових діях. Це важливий крок, адже дає можливість людям, які не можуть фізично забезпечити доступ до своїх осель, пройти оцінку дистанційно", - розповів Олексій Кулеба.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку оформлення та видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, а також до порядку надання допомоги на проживання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.