МИД Украины вызвал посла Венгрии после того, как командующему Сил беспилотных систем Мадяру запретили въезд в страну

19:49, 28 августа 2025
Глава МИД Андрей Сибига рассказал, что венгерскому послу вручена нота протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства в Украине.
Министерство иностранных дел вызвало посла Венгрии в ответ на решение Будапешта запретить въезд командующему Сил беспилотных систем Роберту Бровди, известному по позывному "Мадяру". Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Послу вручили ноту протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства в Украине, в частности, нашего защитника венгерского происхождения, которому запретили въезд в страну его предков", - сообщил Сибига. 

В МИД Украины призвали Венгрию и в дальнейшем "воздерживаться от недружественных действий и приобщаться к конструктивному диалогу, к которому Украина остается готовой".

Как известно, Венгрия ввела запрет на въезд Роберту Бровди, причиной стали атаки на нефтепровод "Дружба".

Владимир Зеленский поручил МИД выяснить все обстоятельства решения Венгрии.

