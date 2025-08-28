МИД Украины вызвал посла Венгрии после того, как командующему Сил беспилотных систем Мадяру запретили въезд в страну

Глава МИД Андрей Сибига рассказал, что венгерскому послу вручена нота протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства в Украине.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство иностранных дел вызвало посла Венгрии в ответ на решение Будапешта запретить въезд командующему Сил беспилотных систем Роберту Бровди, известному по позывному "Мадяру". Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Послу вручили ноту протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства в Украине, в частности, нашего защитника венгерского происхождения, которому запретили въезд в страну его предков", - сообщил Сибига.

В МИД Украины призвали Венгрию и в дальнейшем "воздерживаться от недружественных действий и приобщаться к конструктивному диалогу, к которому Украина остается готовой".

Как известно, Венгрия ввела запрет на въезд Роберту Бровди, причиной стали атаки на нефтепровод "Дружба".

Владимир Зеленский поручил МИД выяснить все обстоятельства решения Венгрии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.