МЗС України викликало посла Угорщини після того, як командувачу Сил безпілотних систем Мадяру заборонили в’їзд до країни

Глава МЗС Андрій Сибіга розповів, що угорському послу вручено ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні.

Міністерство закордонних справ викликало посла Угорщини у відповідь на рішення Будапешта заборонити в'їзд командувачу Сил безпілотних систем Роберту Бровді, відомому за позивним "Мадяр". Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Послу вручили ноту протесту у відповідь на дискримінацію Угорщиною угорської меншини в Україні, зокрема нашого захисника угорського походження, якому заборонили в'їзд до країни його предків", - наголосив Сибіга.

У МЗС України закликали Угорщину і надалі "утримуватися від недружніх дій та натомість долучатися до конструктивного діалогу, до якого Україна залишається готовою".

Як відомо, Угорщина запровадила заборону на в’їзд Роберту Бровді, причиною стали атаки на нафтопровід «Дружба».

Володимир Зеленський доручив МЗС з’ясувати всі обставини рішення Угорщини.

