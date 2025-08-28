Встречи между Зеленским и Путиным не будет, — канцлер Германии Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным не будет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил мнение, что встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным не состоится.

"Встречи между президентом Зеленским и президентом Путиным, очевидно, не будет, вопреки договоренности, которая была достигнута между президентом Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе", - цитирует Мерца репортер Politico Ханс фон дер Бурхард.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что начинает подготовку к переговорам между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным, которые пройдут в два этапа.

В Белом доме заявили, что Путин пообещал встретиться с Зеленским.

Отметим, что Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым форматам переговоров, включая двустороннюю встречу с Россией на уровне лидеров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.