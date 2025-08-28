Зустрічі між Зеленським і Путіним не буде, — канцлер Німеччини Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським і Путіним не буде.

"Зустрічі між президентом Зеленським та президентом Путіним, очевидно, не буде, всупереч домовленості, яку було досягнуто між президентом Трампом та президентом Путіним минулого тижня", - цитує Мерца репортер Politico Ханс фон дер Бурхард.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що розпочинає підготовку до переговорів між Президентом України Володимиром Зеленським і Путіним, які пройдуть у два етапи.

У Білому домі заявили, що Путін пообіцяв зустрітися з Зеленським.

Відмітимо, що Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до будь-яких форматів переговорів, включно з двосторонньою зустріччю з Росією на рівні лідерів.

