ГПСУ: Разрешение на выезд мужчин до 23 лет не привело к увеличению пассажиропотока

10:50, 29 августа 2025
Общий пассажиропоток в настоящее время остается высоким из-за летнего сезона, утверждают в ГПСУ.
В Государственной пограничной службе сообщили, что введенные с 28 августа изменения в Правила пересечения государственной границы, позволяющие выезд мужчинам в возрасте до 22 лет включительно, не привели к существенному росту пассажиропотока.

«Это не является основой большого пассажиропотока, как это сейчас пытаются представить отдельные информационные ресурсы», — отметили пограничники.

Общий пассажиропоток в настоящее время остается высоким из-за летнего сезона, утверждают в ГПСУ, а накануне и в выходные дни он традиционно возрастает.

В будние дни государственную границу в среднем пересекают 125–135 тысяч человек в сутки, тогда как в выходные — ориентировочно 150 тысяч. Для сравнения, весной этот показатель составлял 75–80 тысяч человек в сутки в будни.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Государственная пограничная служба сообщила, что с 28 августа мужчины до 22 лет включительно смогут беспрепятственно выезжать за границу, так как вступают в силу изменения в Правила пересечения государственной границы, касающиеся выезда мужчин в возрасте до 22 лет включительно.

Согласно постановлению Кабинета Министров, Госпогранслужба будет беспрепятственно пропускать таких граждан для выезда за границу. Для этого необходимо иметь заграничный паспорт и по требованию пограничников предъявить военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

В то же время новый порядок не распространяется на граждан, работающих на определенных должностях в органах государственного управления или на госпредприятиях. Для них выезд и далее возможен только при наличии документов о командировке.

время действия военного положения.

Напомним, что Кабмин 26 августа обновил порядок пересечения государственной границы.

«Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста. Это решение касается также граждан, которые по разным причинам оказались за границей. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной», — сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кабинет Министров Украины пограничники Государственная пограничная служба военное положение пересечение границы

