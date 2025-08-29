Практика судів
ДПСУ: Дозвіл на виїзд чоловіків до 23 років не спричинив збільшення пасажиропотоку

10:50, 29 серпня 2025
Загальний пасажиропотік нині залишається високим через літній сезон, стверджують у ДПСУ.
ДПСУ: Дозвіл на виїзд чоловіків до 23 років не спричинив збільшення пасажиропотоку
У Державній прикордонній службі повідомили, що впроваджені з 28 серпня зміни до Правил перетину державного кордону, які дозволяють виїзд чоловікам віком до 22 років включно, не призвели до суттєваого зростання пасажиропотоку.

«Це не є основою великого пасажиропотоку, як це зараз намагаються видати окремі інформаційні ресурси», — зазначили прикордонники.

Загальний пасажиропотік нині залишається високим через літній сезон, стверджують у ДПСУ, а напередодні та у вихідні дні він традиційно зростає. 

У будні державний кордон у середньому перетинає 125–135 тисяч осіб на добу, тоді як у вихідні — орієнтовно 150 тисяч. Для порівняння, навесні цей показник становив 75–80 тисяч осіб на добу у будні.

Як писала «Судово-юридична газета», Державна прикордонна служба повідомила, що з 28 серпня чоловіки до 22 років включно зможуть безперешкодно виїжджати за кордон, адже набирають чинності зміни до Правил перетинання державного кордону, які стосуються виїзду чоловіків віком до 22 років включно.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, Держприкордонслужба безперешкодно пропускатиме таких громадян для виїзду за кордон. Для цього необхідно мати закордонний паспорт і на вимогу прикордонників пред’явити військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Водночас новий порядок не поширюється на громадян, які працюють на визначених посадах у органах державного управління чи на держпідприємствах. Для них виїзд і надалі можливий лише за документами про відрядження.

Нагадаємо, що Кабмін 26 серпня оновив порядок перетину державного кордону.

«Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною», - повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Жінка розраховувалася за товари у різних магазинах банківською карткою потерпілого, але у жодному з інкримінованих епізодів сума не перевищувала нижньої межі – Верховний Суд висловився щодо відповідальності

Вартість викраденого майна визначається загальною сумою завданої матеріальної шкоди, навіть якщо в жодному з інкримінованих епізодів сума викраденого майна не перевищувала нижньої межі, необхідної для притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 185 КК – Верховний Суд.

Залучення до робіт з підвищеною небезпекою підрядника, а не штатного працівника, не звільняє директора підприємства від кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки — Верховний Суд

Між товариством та підрядником були відсутні трудові відносини, оскільки він не був працівником товариства, а виконував роботи на підставі договору підряду, укладеного із цим товариством, а за умовами цього договору сам підрядник мав дбати про особисту безпеку.

Відсутність дорожнього знака «населений пункт» не вимагала від водія дотримання положень, які регламентують рух у населеному пункті – Верховний Суд

Захисник зазначав, що на дорозі, де сталася ДТП, були відсутні інформативні знаки «населений пункт», «пішохідний перехід», «нерегульоване перехрестя нерівнозначних доріг», однак не вивчено, яким чином їх відсутність вплинула на законність прийнятих рішень.

Державна судова адміністрація визначила, як буде здійснюватися преміювання керівників апаратів судів у разі відсутності в суді голови суду

Премії та їх розмір, а також виплату матеріальної допомоги, у разі відсутності в суді голови суду необхідно погоджувати з головою ДСА або з начальником ТУ ДСА.

Апеляційний суд скасував вирок, вказавши на використання судом першої інстанції ChatGPT — чи виявив ознаки цього сам ChatGPT

Водночас за аналізом самого ChatGPT, вірогідність того, що вирок «писав» ШІ складає 10-15%.

