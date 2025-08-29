ДПСУ: Дозвіл на виїзд чоловіків до 23 років не спричинив збільшення пасажиропотоку

Загальний пасажиропотік нині залишається високим через літній сезон, стверджують у ДПСУ.

У Державній прикордонній службі повідомили, що впроваджені з 28 серпня зміни до Правил перетину державного кордону, які дозволяють виїзд чоловікам віком до 22 років включно, не призвели до суттєваого зростання пасажиропотоку.

«Це не є основою великого пасажиропотоку, як це зараз намагаються видати окремі інформаційні ресурси», — зазначили прикордонники.

У будні державний кордон у середньому перетинає 125–135 тисяч осіб на добу, тоді як у вихідні — орієнтовно 150 тисяч. Для порівняння, навесні цей показник становив 75–80 тисяч осіб на добу у будні.

Як писала «Судово-юридична газета», Державна прикордонна служба повідомила, що з 28 серпня чоловіки до 22 років включно зможуть безперешкодно виїжджати за кордон, адже набирають чинності зміни до Правил перетинання державного кордону, які стосуються виїзду чоловіків віком до 22 років включно.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, Держприкордонслужба безперешкодно пропускатиме таких громадян для виїзду за кордон. Для цього необхідно мати закордонний паспорт і на вимогу прикордонників пред’явити військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Водночас новий порядок не поширюється на громадян, які працюють на визначених посадах у органах державного управління чи на держпідприємствах. Для них виїзд і надалі можливий лише за документами про відрядження.

Нагадаємо, що Кабмін 26 серпня оновив порядок перетину державного кордону.

«Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною», - повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

