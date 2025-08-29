В Пенсионном фонде объяснили, кто имеет право на получение социальных стипендий

Социальные стипендии - это финансовая помощь для студентов, которые имеют льготы и нуждаются в поддержке во время обучения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Социальные стипендии предназначены для поддержки студентов, которые относятся к уязвимым или льготным категориям. Право на их получение имеют лица, обучающиеся в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования на бюджетной форме и соответствующие условиям, определённым законодательством.

В Пенсионном фонде напоминают, что право на социальные стипендии имеют студенты (курсанты), которые учатся по государственному заказу в учреждениях профессионального предвысшего образования государственной формы собственности по дневной или дуальной форме получения образования, в учреждениях высшего образования государственной формы собственности по дневной форме получения образования и их структурных или обособленных структурных подразделениях, не имеющих статуса юридического лица и не находящихся в академическом отпуске, из числа:

детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, и лиц из их числа в случае продолжения обучения до 23 лет или до окончания учреждений образования в соответствии со статьёй 54 Закона Украины «О профессиональном предвысшем образовании», статьёй 62 Закона Украины «О высшем образовании» и статьёй 8 Закона Украины «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки»;

лиц, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей (родители которых умерли/объявлены умершими, погибли или пропали без вести), согласно статье 8 Закона Украины «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки»;

лиц, имеющих право на получение социальной стипендии в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы»;

шахтёров, имеющих стаж подземной работы не менее трёх лет в соответствии со статьёй 5 Закона Украины «О повышении престижности шахтёрского труда»;

лиц, которые стали студентами (курсантами) в течение трёх лет после получения базового и/или полного общего среднего образования, родители которых являются шахтёрами со стажем подземной работы не менее 15 лет либо погибли в результате несчастного случая на производстве или которым установлена инвалидность I или II группы, согласно статье 5 Закона Украины «О повышении престижности шахтёрского труда»;

лиц, признанных пострадавшими участниками Революции Достоинства, участниками боевых действий в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», и их детей (до окончания обучения детей в таком учреждении, но не дольше достижения ими 23 лет) в соответствии со статьёй 43 Закона Украины «О профессиональном предвысшем образовании» и статьёй 44 Закона Украины «О высшем образовании»;

лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооружённой агрессии против Украины, после их освобождения; детей лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооружённой агрессии против Украины, а также детей лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооружённой агрессии против Украины, которые погибли/умерли (до окончания такими детьми обучения в соответствующем учебном заведении, но не дольше достижения ими 23 лет), согласно статье 13 Закона Украины «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооружённой агрессии против Украины, и членов их семей»;

детей, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста или умер вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время массовых акций гражданского протеста (до окончания обучения в таком учреждении, но не дольше достижения ими 23 лет), согласно статье 43 Закона Украины «О профессиональном предвысшем образовании» и статье 44 Закона Украины «О высшем образовании»;

детей, зарегистрированных как внутренне перемещённые лица (до окончания обучения в таком учреждении, но не дольше достижения ими 23 лет), согласно статье 43 Закона Украины «О профессиональном предвысшем образовании» и статье 44 Закона Украины «О высшем образовании»;

лиц, которым назначены социальные стипендии Верховной Рады Украины для получателей профессионального предвысшего и высшего образования в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины от 24 октября 2002 года № 218-IV «О создании социальных стипендий Верховной Рады Украины для получателей профессионального предвысшего и высшего образования»;

детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью I–III групп;

студентов (курсантов) из семей, получающих помощь в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям»;

лиц с инвалидностью вследствие войны в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и их детей (до окончания детьми обучения в таком учреждении, но не дольше достижения ими 23 лет) согласно статье 43 Закона Украины «О профессиональном предвысшем образовании» и статье 44 Закона Украины «О высшем образовании»;

детей погибших, умерших (пропавших без вести) участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны или Защитников и Защитниц Украины (до окончания детьми обучения в таком учреждении, но не дольше достижения ими 23 лет) согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», статье 43 Закона Украины «О профессиональном предвысшем образовании» и статье 44 Закона Украины «О высшем образовании»;

детей, проживающих в населённых пунктах на линии соприкосновения (до окончания детьми обучения в учебном заведении, но не дольше достижения ими 23 лет) согласно статье 43 Закона Украины «О профессиональном предвысшем образовании» и статье 44 Закона Украины «О высшем образовании». Такие лица приобретают право на социальную стипендию, если на день обращения за её назначением населённый пункт, в котором они проживали на момент зачисления в учебное заведение, отнесён к перечню населённых пунктов, расположенных на линии разграничения.

Социальные стипендии назначаются студентам (курсантам), которые по результатам учебного семестра не имеют академической задолженности, неудовлетворительных результатов обучения, включены в рейтинг успеваемости с учётом требований включения в такой рейтинг студентов (курсантов) первого года обучения до первого семестрового контроля, определённых Порядком назначения и выплаты стипендий, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины от 12 июля 2004 года № 882 «Вопросы стипендиального обеспечения».

Студентам (курсантам), имеющим право на получение социальной стипендии и приобретающим право на получение академической стипендии, выплачивается только один вид стипендии по их выбору, кроме детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, и лиц из их числа, а также студентов (курсантов), которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей (родители которых умерли/объявлены умершими, погибли или пропали без вести), которым одновременно выплачивается академическая и социальная стипендии согласно законодательству.

Обращаться необходимо в учебное заведение по месту их обучения с заявлением в бумажной или электронной форме, в котором указываются следующие сведения:

– фамилия, собственное имя и отчество (при наличии);

– число, месяц, год рождения;

– задекларированное/зарегистрированное место жительства (пребывания) или фактическое место проживания;

– серия и/или номер паспорта гражданина Украины или реквизиты вида на постоянное жительство (для лица, не достигшего 14 лет – свидетельство о рождении);

– регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика (при наличии);

– уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

– кем и когда выдан студенческий билет;

– основание для получения социальной стипендии.

К заявлению также прилагаются дополнительные документы в соответствии с принадлежностью лица, обратившегося, к определённой категории, согласно пункту 5 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) высших учебных заведений, утверждённого постановлением Кабинета Министров от 28 декабря 2016 года № 1045.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.