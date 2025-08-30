Руководитель ГУР Буданов о российско-белорусских учениях: Будет волна вбросов и нагнетания

Кирилл Буданов предупредил, что с первых дней российско-белорусских учений Запад-2025 будет идти сильное информационное нагнетание.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов прокомментировал, что российско-белорусские учения "Запад-2025", запланированные на сентябрь, станут поводом для мощного информационного давления.

Буданов отметил, что любые военные учения, где привлечены российские войска после 2022 года, в Украине уже четко получили очерченные границы когнитивного восприятия.

"Эти учения, после того как произошли события 2022 года в Украине, получили четко очерченные пределы восприятия. Их начинают воспринимать уже не как обучение, а как что-то, возможно, больше, чем просто военные маневры. И в этом есть проблема", - сказал Буданов на форуме "Информационная война: от сопротивления до устойчивости".

По его словам, уже сейчас есть волна нагнетания ситуации, а с первых дней начала активной фазы будет невероятная волна информационного обострения.

"Вбросы будут идти абсолютно со всех сторон, 90% будут российские, 10% – к сожалению, другие. Будет нагнетаться истерия", – считает глава ГУР.

Он добавил, что военная и военно-политическая составляющая этих учений состоит в отработке отдельно взятых маневров по действиям, как у них это написано "на западном направлении театра военных действий".

"То есть они будут разыгрывать определенные элементы войны будущей, это не об Украине. Здесь речь как раз о символе и знаках прежде всего для европейских стран, в первую очередь, для стран Балтии", - подчеркнул Буданов.

