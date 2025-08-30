Практика судів
Керівник ГУР Буданов про російсько-білоруські навчання: Буде хвиля вкидів і нагнітання

15:41, 30 серпня 2025
Кирило Буданов попередив, що з перших днів російсько-білоруських навчань«Захід‑2025»буде йти сильне інформаційне нагнітання.
Керівник ГУР Буданов про російсько-білоруські навчання: Буде хвиля вкидів і нагнітання
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував, що російсько‑білоруські навчання «Захід‑2025», заплановані на вересень, стануть приводом для потужного інформаційного тиску.

 Буданов зазначив, що будь-які військові навчання, де залучені російські війська після 2022 року, в Україні, вже чітко отримали окреслені межі когнітивного сприйняття.

"Ці навчання, після того як відбулися події 2022 року в Україні, отримали чітко окреслені межі сприйняття. Їх починають сприймати вже не як навчання, а як щось, можливо більше, ніж просто військові маневри. І в цьому є проблема", - сказав Буданов на форумі "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості".

За його словами, вже тепер є хвиля нагнітання ситуації, а з перших днів початку активної фази, буде неймовірна хвиля інформаційного загострення.

"Вкиди будуть іти абсолютно з усіх боків, 90% будуть російські, 10% - на жаль, інші. Буде нагнітатись істерія", - вважає голова ГУР.

Він додав, військова та військово-політична складова цих навчань полягає у відпрацюванні окремо взятих маневрів по діях, як у них це написано "на західному напрямі театру воєнних дій".

"Тобто вони будуть розігрувати певні елементи війни майбутньої, це не про Україну. Тут мова якраз про символ і знаки перш за все для європейських країн, найперше, для країн Балтії", - наголосив Буданов.

рф Білорусь Кирило Буданов навчання

