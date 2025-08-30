Пенсионный фонд занижает выплаты: почему такое возможно

Часть страхового стажа могут просто не засчитать.

Пенсионный фонд может занижать пенсии, не засчитывая страховой стаж, даже если все страховые взносы уплачены, сообщает На пенсии.

Несмотря на то, что все страховые взносы могут быть уплачены в полном объеме, Пенсионный фонд иногда не учитывает часть страхового стажа, непосредственно влияющего на размер пенсии.

Причиной тому часто становятся неточности или ошибки в трудовых книжках. К примеру, это может быть неполное заглавие компании либо отсутствие подписи ответственного лица при увольнении. В результате пенсионер недополучает средства, хотя вина за ошибки лежит на работодателе.

Отмечается, что согласно позиции Верховного Суда (постановление №638/18467/15-а) формальные неточности в документах не должны ограничивать право человека на социальную защиту. Поэтому именно Пенсионный фонд должен принимать меры по подтверждению информации.

Подтвердить стаж можно, обратившись на соответствующее место работы, а в случае его ликвидации – в архив, которому они должны были передать необходимые документы.

