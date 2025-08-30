Пенсійний фонд занижує виплати: чому таке можливо

Частину страхового стажу можуть просто не зарахувати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд може занижувати пенсії, не зараховуючи страховий стаж, навіть якщо всі страхові внески сплачені, повідомляє На пенсії.

Попри те, що всі страхові внески можуть бути сплачені в повному обсязі, Пенсійний фонд іноді не враховує частину страхового стажу, що безпосередньо впливає на розмір пенсії.

Причиною цього часто стають неточності або помилки в трудових книжках. Наприклад, це може бути неповна назва підприємства чи відсутність підпису відповідальної особи при звільненні. У результаті пенсіонер недоотримує кошти, хоча провина за помилки лежить на роботодавцеві.

Зазначається, що відповідно до позиції Верховного Суду (постанова №638/18467/15-а), формальні неточності в документах не повинні обмежувати право людини на соціальний захист. Тому саме Пенсійний фонд має вживати заходів для підтвердження інформації.

Підтвердити стаж можна, звернувшись на відповідне місце роботи, а у разі його ліквідації – до архіву, якому б вони мали передати необхідні документи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.