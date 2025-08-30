«Пакет школьника» – где и на что можно потратить средства

Потратить средства можно в течение 180 дней с момента зачисления.

В Украине начались выплаты по программе «Пакет школьника», которая направлена на поддержку семей с детьми, которые в этом году идут в первый класс. Министерство социальной политики Украины разъяснило, как и где можно использовать полученные средства, а также как бизнес может присоединиться к реализации программы.

На что и где можно потратить средства?

Финансовую помощь в рамках программы «Пакет школьника» можно потратить на приобретение товаров, необходимых для подготовки ребенка к школе, в частности:

школьные принадлежности (канцелярские товары);

детская одежда;

обувь.

Покупки можно совершать как в офлайн-магазинах, так и в онлайн-магазинах, однако оплата должна быть исключительно безналичная. Чтобы убедиться, что торговая точка принимает средства по программе, родителям стоит уточнить это у представителей магазина. Во многих заведениях также размещены информационные материалы, подтверждающие участие в программе «Пакет школьника».

Как воспользоваться смешанной оплатой «Дія.Картки»?

Если магазин поддерживает смешанные оплаты с помощью «Дія.Картки», родители могут доплатить за товары собственными средствами с текущего счета карты, если сумма покупки превышает размер помощи.

Как бизнес может присоединиться к программе «Пакет школьника»?

Программа не предусматривает отдельного процесса регистрации для участников. Участие открыто для всех магазинов, специализирующихся на торговле школьными принадлежностями, детской одеждой или обувью. Родители могут использовать средства в любой торговой точке по всей Украине, если платежный терминал магазина настроен на один из следующих MCC-кодов:

5641 – детская одежда;

5651 – одежда для всей семьи;

5661 – обувные магазины;

5943 – канцелярские товары.

Такой подход обеспечивает родителям свободу выбора, позволяя покупать необходимые товары в удобных для них магазинах.

Могут ли ФЛП с соответствующими КВЭДами присоединиться к программе?

Программа «Пакет школьника» открыта для физических лиц – предпринимателей (ФЛП). Если платежный терминал предпринимателя настроен на один из разрешенных MCC-кодов, родители смогут оплачивать товары в его магазине. Участие в программе зависит исключительно от настроек терминала, а не от формальной регистрации, что упрощает привлечение предпринимателей и позволяет избежать бюрократических процедур.

Могут ли участвовать невузькопрофильные маркетплейсы и магазины?

Да, программа открыта для крупных маркетплейсов и универсальных магазинов. Ключевое условие — их платежные терминалы должны быть настроены на соответствующие MCC-коды, которые соответствуют требованиям программы. Это позволяет родителям покупать детскую одежду, обувь, канцелярские товары и другие необходимые вещи в таких сетях без дополнительных формальностей, при условии соблюдения правил банка-эквайра и платежных систем.

Проект реализован по инициативе Президента Украины и разработан Министерством социальной политики, семьи и единства совместно с Министерством цифровой трансформации, «Дією», Министерством образования и науки и Пенсионным фондом Украины. Инициатива внедряется при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) в Украине в рамках «Проекта поддержки Дія», финансируемого Швецией, а также швейцарско-украинского проекта DECIDE – «Децентрализация для развития демократического образования», который реализуется консорциумом ОО DOCCU и Цюрихского педагогического университета при поддержке Швейцарии.

