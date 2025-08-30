«Пакунок школяра» – де і на що можна витратити кошти

Витратити кошти можна протягом 180 днів з моменту зарахування.

В Україні розпочалися виплати за програмою «Пакунок школяра», яка спрямована на підтримку родин із дітьми, що цього року йдуть до першого класу. Міністерство соціальної політики України роз’яснило, як і де можна використати отримані кошти, а також як бізнес може долучитися до реалізації програми.

На що і де можна витратити кошти?

Фінансову допомогу в рамках програми «Пакунок школяра» можна витратити на придбання товарів, необхідних для підготовки дитини до школи, зокрема:

шкільне приладдя (канцелярські товари);

дитячий одяг;

взуття.

Покупки можна здійснювати як в офлайн-магазинах, так і в онлайн-магазинах, однак оплата має бути виключно безготівковою. Щоб переконатися, що торгова точка приймає кошти за програмою, батькам варто уточнити це у представників магазину. У багатьох закладах також розміщені інформаційні матеріали, які підтверджують участь у програмі «Пакунок школяра».

Як скористатися змішаною оплатою «Дія.Картки»?

Якщо магазин підтримує змішані оплати за допомогою «Дія.Картки», батьки можуть доплатити за товари власними коштами з поточного рахунку картки, якщо сума покупки перевищує розмір допомоги.

Як бізнес може долучитися до програми «Пакунок школяра»?

Програма не передбачає окремого процесу реєстрації для учасників. Участь відкрита для всіх магазинів, які спеціалізуються на торгівлі шкільним приладдям, дитячим одягом або взуттям. Батьки можуть використовувати кошти в будь-якій торговій точці по всій Україні, якщо платіжний термінал магазину налаштований на один із таких MCC-кодів:

5641 – дитячий одяг;

5651 – одяг для всієї родини;

5661 – магазини взуття;

5943 – канцелярські товари.

Такий підхід забезпечує батькам свободу вибору, дозволяючи купувати необхідні товари в зручних для них магазинах.

Чи можуть ФОП із відповідними КВЕДами долучитися до програми?

Програма «Пакунок школяра» відкрита для фізичних осіб – підприємців (ФОП). Якщо платіжний термінал підприємця налаштований на один із дозволених MCC-кодів, батьки зможуть оплачувати товари в його магазині. Участь у програмі залежить виключно від налаштувань терміналу, а не від формальної реєстрації, що спрощує залучення підприємців і дозволяє уникнути бюрократичних процедур.

Чи можуть брати участь невузькопрофільні маркетплейси та магазини?

Так, програма відкрита для великих маркетплейсів і універсальних магазинів. Ключова умова – їхні платіжні термінали мають бути налаштовані на відповідні MCC-коди, які відповідають вимогам програми. Це дозволяє батькам купувати дитячий одяг, взуття, канцелярські товари та інші необхідні речі в таких мережах без додаткових формальностей, за умови дотримання правил банку-еквайра та платіжних систем.

Проєкт реалізовано за ініціативи Президента України та розроблено Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з Міністерством цифрової трансформації, «Дією», Міністерством освіти і науки та Пенсійним фондом України. Ініціатива впроваджується за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні в межах «Проєкту підтримки Дія», що фінансується Швецією, а також швейцарсько-українського проєкту DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти», який реалізується консорціумом ГО DOCCU та Цюрихського педагогічного університету за підтримки Швейцарії.

