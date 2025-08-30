Практика судов
Трамп подтвердил трехсторонние переговоры по войне с участием Зеленского и Путина

20:11, 30 августа 2025
Президент США признал, что двусторонние переговоры пока невозможны из-за взаимной вражды.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о начале трехстороннего переговорного процесса по войне в Украине с участием президента Украины Владимира Зеленского и Путина. Об этом он заявил в интервью изданию Daily Caller.

«Трехсторонний переговорный процесс состоится», – подтвердил Трамп, подчеркнув свою готовность содействовать диалогу между сторонами.

В то же время он отметил, что пока Украина и Россия не готовы к двусторонним переговорам из-за глубокой взаимной вражды. «Двусторонний, я не знаю. Знаете, иногда люди не готовы к этому. Я использую аналогию. У вас есть ребенок, а на площадке есть еще один ребенок. Они ненавидят друг друга и начинают качаться. Вы хотите, чтобы они остановились, но они продолжают. Через некоторое время они хотят остановиться. Иногда им приходится немного побороться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться. Но это продолжается уже давно. Многие люди погибли», – пояснил Трамп.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

«Право на отсрочку гражданам, которые подлежат бронированию, является незыблемым»: суд отменил призыв ТЦК пастора церкви баптистов и приказ о зачислении в воинскую часть

Седьмой апелляционный админсуд оставил в силе решение, которым были отменены призыв и зачисление в списки воинской части священнослужителя церкви Евангельских христиан-баптистов.

Применение наручников во время обыска правомерно, если это необходимо для безопасности участников следственных действий и предотвращения препятствий обыску — Верховный Суд

Верховный Суд объяснил, что применение наручников во время обыска было правомерным, поскольку обвиняемый является военным, имеет соответствующую подготовку и мог оказать физическое сопротивление лицам, проводившим обыск.

Судьи не всегда сообщают достоверную информацию о состоянии обеспечения их судов – ГСА

Государственная судебная администрация инициировала кампанию по анкетированию новоназначенных судей, чтобы узнать правду.

Недостаточная обоснованность или безосновательность требований не могут считаться недостатком апелляционной жалобы — Верховный Суд

Требования апелляционной жалобы в аспекте убедительности или обоснованности не могут быть проанализированы на стадии открытия производства.

Комитет рекомендовал принять в целом законопроект о гарантиях защиты бизнеса в ходе уголовного производства

В редакции до первого чтения законопроект предусматривал ограничение срока ареста средств и счетов двумя месяцами, расширение возможностей обжалования ареста, возможность осуществления видеозаписи во время обысков.

