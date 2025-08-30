Трамп подтвердил трехсторонние переговоры по войне с участием Зеленского и Путина

Президент США признал, что двусторонние переговоры пока невозможны из-за взаимной вражды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о начале трехстороннего переговорного процесса по войне в Украине с участием президента Украины Владимира Зеленского и Путина. Об этом он заявил в интервью изданию Daily Caller.

«Трехсторонний переговорный процесс состоится», – подтвердил Трамп, подчеркнув свою готовность содействовать диалогу между сторонами.

В то же время он отметил, что пока Украина и Россия не готовы к двусторонним переговорам из-за глубокой взаимной вражды. «Двусторонний, я не знаю. Знаете, иногда люди не готовы к этому. Я использую аналогию. У вас есть ребенок, а на площадке есть еще один ребенок. Они ненавидят друг друга и начинают качаться. Вы хотите, чтобы они остановились, но они продолжают. Через некоторое время они хотят остановиться. Иногда им приходится немного побороться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться. Но это продолжается уже давно. Многие люди погибли», – пояснил Трамп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.