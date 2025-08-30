Трамп підтвердив тристоронні переговори щодо війни за участю Зеленського та Путіна

Президент США визнав, що двосторонні переговори поки неможливі через взаємну ворожнечу.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про початок тристороннього переговорного процесу щодо війни в Україні за участю президента України Володимира Зеленського та Путіна. Про це він заявив в інтерв’ю виданню Daily Caller.

«Тристоронній переговорний процес відбудеться», – підтвердив Трамп, наголосивши на своїй готовності сприяти діалогу між сторонами.

Водночас він зазначив, що наразі Україна та Росія не готові до двосторонніх переговорів через глибоку взаємну ворожнечу. «Двосторонній, я не знаю. Знаєте, іноді люди не готові до цього. Я використовую аналогію. У вас є дитина, а на майданчику є ще одна дитина. Вони ненавидять одне одного, і починають гойдатися. Ви хочете, щоб вони зупинилися, але вони продовжують. Через деякий час вони хочуть зупинитися. Іноді їм доводиться трохи поборотися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися. Але це триває вже давно. Багато людей загинуло», – пояснив Трамп.

