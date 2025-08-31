Практика судов
В Хмельницкой области разоблачили подпольную типографию: дельцы переправляли мужчин за границу по фальшивым документам

18:30, 31 августа 2025
Злоумышленники изготовляли поддельные удостоверения с фиктивными записями об инвалидности, которые позволяли военнообязанным беспрепятственно уезжать за пределы Украины.
На Хмельниччине правоохранители ликвидировали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу. По данным следствия, злоумышленники изготавливали поддельные документы, которые давали основания для выезда за пределы Украины без законных оснований. Об этом сообщает Киберполиция.

Установлено, что жители Хмельницкого оборудовали подпольную типографию в нежилом помещении. Используя специальную технику и программное обеспечение, они изготавливали поддельные документы, печати и штампы.

Через интернет организаторы находили клиентов среди военнообязанных и предлагали им поддельные пенсионные удостоверения с фиктивными записями об инвалидности. Именно такие документы позволяли беспрепятственно пересекать границу.

Полицейские провели 32 обыска по местам проживания фигурантов и в их транспортных средствах на территории Хмельницкой и Винницкой областей, а также на пункте пропуска.

Одного из граждан, воспользовавшегося услугами дельцов, задержали непосредственно при попытке пересечения границы с использованием поддельных документов. В настоящее время 22-летний молодой человек помещен под домашний арест.

Также полицейские задержали и одного из самых активных членов группировки: 53-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3, 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и сбыт или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Также полицейские заочно объявили подозрение 43-летнему члену группы. Возможна дополнительная квалификация.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета».

