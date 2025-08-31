Практика судів
На Хмельниччині викрили підпільну друкарню: ділки переправляли чоловіків за кордон за фальшивими документами

18:30, 31 серпня 2025
Зловмисники виготовляли підроблені посвідчення з фіктивними записами про інвалідність, які дозволяли військовозобов’язаним безперешкодно виїжджати за межі України.
На Хмельниччині правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. За даними слідства, зловмисники виготовляли фальшиві документи, які надавали підстави для виїзду за межі України без законних підстав. Про це повідомляє Кіберполіція.

Встановлено, що жителі Хмельницького обладнали підпільну друкарню в нежитловому приміщенні. Використовуючи спеціальну техніку та програмне забезпечення, вони виготовляли підроблені документи, печатки та штампи.

Через інтернет організатори знаходили клієнтів серед військовозобов’язаних та пропонували їм підроблені пенсійні посвідчення із фіктивними записами про інвалідність. Саме такі документи дозволяли безперешкодно перетинати кордон.

Поліцейські провели 32 обшуки за місцями проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах на території Хмельницької і Вінницької областей, а також на пункті пропуску.

Одного з громадян, який скористався послугами ділків, затримали безпосередньо під час спроби перетину кордону з використанням підроблених документів. Наразі 22-річного молодика поміщено під домашній арешт.

Також поліцейські затримали й одного з найактивніших членів угруповання: 53-річному чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та збут чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до протиправної діяльності. Також поліцейські заочно оголосили підозру 43-річному члену групи. Можлива додаткова кваліфікація.

Національна поліція поліція мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

