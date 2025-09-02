Практика судов
Украинцы выбирают практичность – более 80% новых авто продаются в ахроматических цветах

07:18, 2 сентября 2025
ТОП цветов авто в Украине: почему серый, белый и черный лидируют на рынке.
Украинцы выбирают практичность – более 80% новых авто продаются в ахроматических цветах
На рынке легковых автомобилей в Украине преобладают ахроматические цвета – серый, белый и черный, что отражает прагматичный подход украинских покупателей. В отличие от развитых стран, где цвет автомобиля часто служит средством самовыражения, в Украине ключевыми факторами являются практичность и высокая ликвидность при перепродаже. Об этом сообщили в Институте исследований авторынка (ИДА).

По данным ИДА, серый, белый и черный цвета составляют более 73% продаж в сегменте подержанных автомобилей и более 80% среди новых. Яркие оттенки, такие как красный, синий или зеленый, выбирают значительно меньше покупателей.

Эксперты объясняют эту тенденцию несколькими причинами:

  • Высокая ликвидность на вторичном рынке. Ахроматические цвета считаются универсальными и не теряют популярности, что способствует сохранению стоимости автомобиля при дальнейшей перепродаже.
  • Практичность в использовании. Светлые оттенки, в частности серый и белый, менее подвержены заметности мелких царапин, грязи или пыли.
  • Доступность у дилеров. Производители, ориентируясь на спрос, производят больше автомобилей именно в ахроматических цветах, что обеспечивает их постоянное наличие на рынке.

Кроме того, на международном уровне обновлены правила автомобильных перевозок в рамках Таможенной конвенции о международной перевозке грузов, которые являются обязательными для Украины. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Среди основных изменений – продление срока обязательной проверки транспортных средств с двух до трех лет. Соответственно, свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке товаров под таможенными печатями и пломбами также будут действовать три года. Эти изменения позволят перевозчикам экономить время и ресурсы на повторных проверках.

