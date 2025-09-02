Практика судів
Українці обирають практичність – понад 80% нових авто продаються в ахроматичних кольорах

07:18, 2 вересня 2025
ТОП кольорів авто в Україні: чому сірий, білий і чорний лідирують на ринку.
На ринку легкових автомобілів в Україні переважають ахроматичні кольори – сірий, білий і чорний, що відображає прагматичний підхід українських покупців. На відміну від розвинених країн, де колір автомобіля часто слугує засобом самовираження, в Україні ключовими факторами є практичність і висока ліквідність при перепродажу. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку (ІДА).

За даними ІДА, сірий, білий і чорний кольори становлять понад 73% продажів у сегменті вживаних автомобілів і більш ніж 80% серед нових. Яскраві відтінки, такі як червоний, синій чи зелений, обирають значно менше покупців.

Експерти пояснюють цю тенденцію кількома причинами:

  • Висока ліквідність на вторинному ринку. Ахроматичні кольори вважаються універсальними та не втрачають популярності, що сприяє збереженню вартості автомобіля при подальшому перепродажу.
  • Практичність у використанні. Світлі відтінки, зокрема сірий і білий, менш схильні до помітності дрібних подряпин, бруду чи пилу.
  • Доступність у дилерів. Виробники, орієнтуючись на попит, виготовляють більше автомобілів саме в ахроматичних кольорах, що забезпечує їхню постійну наявність на ринку.

Крім того, на міжнародному рівні оновлено правила автомобільних перевезень у межах Митної Конвенції про міжнародне перевезення вантажів, які є обов’язковими для України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну митну службу України.

Серед основних змін – подовження терміну обов’язкової перевірки транспортних засобів із двох до трьох років. Відповідно, свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення товарів під митними печатками та пломбами також діятимуть три роки. Ці зміни дозволять перевізникам економити час і ресурси на повторних перевірках.

авто транспорт

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

