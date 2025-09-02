Практика судов
В Киеве мужчина устроил пожар, чтобы соседи его заметили и открыли дверь

10:00, 2 сентября 2025
Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы за поджог электроскутера.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве правоохранители задержали 39-летнего местного жителя, который умышленно поджег чужой электроскутер, чтобы привлечь внимание соседей. Злоумышленнику, который действовал в состоянии алкогольного опьянения, грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В Днепровское управление полиции поступило сообщение о горящем двухколесном транспорте на улице Энтузиастов. На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа для установления обстоятельств инцидента, а также сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые оперативно ликвидировали пожар.

Правоохранители быстро выяснили, что к поджогу причастен 39-летний местный житель. Мужчина, возвращаясь домой в нетрезвом состоянии, обнаружил, что забыл ключи и не смог попасть в дом. Чтобы привлечь внимание соседей и заставить их открыть дверь, он решил поджечь электроскутер, который стоял неподалеку. Злоумышленник снял с себя футболку, поджег ее и положил на транспортное средство, что привело к мгновенному возгоранию.

Полицейские задержали подозреваемого вблизи места преступления в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственный отдел начал досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. За содеянное мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения.

Национальная полиция Киев поджог

