Практика судів
  1. В Україні

У Києві чоловік влаштував пожежу, щоб сусіди його помітили та відчинили двері

10:00, 2 вересня 2025
Чоловіку загрожує до десяти років в’язниці за підпал електроскутера.
У Києві чоловік влаштував пожежу, щоб сусіди його помітили та відчинили двері
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці затримали 39-річного місцевого жителя, який навмисне підпалив чужий електроскутер, щоб привернути увагу сусідів. Зловмиснику, який діяв у стані алкогольного сп’яніння, загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про палаючий двоколісний транспорт на вулиці Ентузіастів. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група для встановлення обставин інциденту, а також співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які оперативно ліквідували пожежу.

Правоохоронці швидко з’ясували, що до підпалу причетний 39-річний місцевий мешканець. Чоловік, повертаючись додому в нетверезому стані, виявив, що забув ключі та не зміг потрапити до будинку. Щоб привернути увагу сусідів і змусити їх відчинити двері, він вирішив підпалити електроскутер, який стояв неподалік. Зловмисник зняв із себе футболку, підпалив її та поклав на транспортний засіб, що спричинило миттєве займання.

Поліцейські затримали підозрюваного поблизу місця злочину відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчий відділ розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. За скоєне чоловікові загрожує до десяти років ув’язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція Київ підпал

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді зареєстрували законопроект про розгляд євроінтеграційних законопроектів в прискореному режимі

Євроінтеграційні законопроекти пропонують розглядати в прискореному режимі в одному читанні.

Уряд вніс зміни до порядку проведення мобілізації щодо відстрочки чиновникам НКРЕКП, які аналізують нормативні акти

Кабмін встановив порядок отримання відстрочки чиновниками НКРЕКП, які займаються аналізом нормативних актів.

Зображали з головою півня, побили, вкрали iPhone та відвезли до ТЦК – суд визнав незаконними дії поліції під час рейду в гей-клубі на День жалоби

Голосіївський райсуд Києва навіть постановив окрему ухвалу за наслідками затримання відвідувачів столичного гей-клубу.

Якщо підприємець діяв у межах роз’яснень податківців, це не буде вважатися злочином — комітет рекомендував законопроект

Не буде вважатися злочином діяння особи, вчинене на підставі роз’яснень, наданих уповноваженими центральними органами виконавчої влади щодо порядку застосування норм податкового чи митного законодавства.

До окладів працівників судів і помічників застосують підвищувальні коефіцієнти — в уряді підтвердили прийняття постанов

До окладів помічників у Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів буде застосовано підвищувальній коефіцієнт 1,45.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Хардіна
    Оксана Хардіна
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Валерій Слободян
    Валерій Слободян
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Лариса Опімах
    Лариса Опімах
    суддя Сумського окружного адміністративного суду