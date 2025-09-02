У Києві чоловік влаштував пожежу, щоб сусіди його помітили та відчинили двері

Чоловіку загрожує до десяти років в’язниці за підпал електроскутера.

У Києві правоохоронці затримали 39-річного місцевого жителя, який навмисне підпалив чужий електроскутер, щоб привернути увагу сусідів. Зловмиснику, який діяв у стані алкогольного сп’яніння, загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про палаючий двоколісний транспорт на вулиці Ентузіастів. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група для встановлення обставин інциденту, а також співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які оперативно ліквідували пожежу.

Правоохоронці швидко з’ясували, що до підпалу причетний 39-річний місцевий мешканець. Чоловік, повертаючись додому в нетверезому стані, виявив, що забув ключі та не зміг потрапити до будинку. Щоб привернути увагу сусідів і змусити їх відчинити двері, він вирішив підпалити електроскутер, який стояв неподалік. Зловмисник зняв із себе футболку, підпалив її та поклав на транспортний засіб, що спричинило миттєве займання.

Поліцейські затримали підозрюваного поблизу місця злочину відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчий відділ розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. За скоєне чоловікові загрожує до десяти років ув’язнення.

