Налоговая скидка — как подать декларацию о доходах за 2024 год

07:37, 3 сентября 2025
Налоговая скидка для украинцев: подать декларацию можно несколькими способами.
В Украине действует механизм налоговой скидки, который позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ.

Этим правом может воспользоваться каждый плательщик налогов, подав декларацию и подтвердив расходы. К скидке можно отнести расходы на обучение, аренду жилья для ВПО, страхование, ипотеку или лечение.

Главное управление ГНС во Львовской области информирует, что подать декларацию можно несколькими способами.

Каждый может выбрать удобный для себя:

  • лично или уполномоченным лицом;
  • по почте с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до окончания предельного срока подачи;
  • в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах». Для этого нужно лишь иметь квалифицированную электронную подпись (так называемый электронный ключ) и доступ к интернету.

Как подать?

  • через электронный кабинет плательщика;
  • через мобильное приложение «Моя налоговая».

Сервисы ГНС позволяют частично автоматически заполнять декларации на основании учетных данных плательщика, сведений о полученных доходах, которые есть в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налога, и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества.

Ранее глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев напомнил, что налоговой скидкой пользуется лишь около 1,1% налогоплательщиков и менее 1% домохозяйств.

