Податкова знижка — як подати декларацію про доходи за 2024 рік

Податкова знижка для українців: подати декларацію можна кількома способами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні діє механізм податкової знижки, який дозволяє повернути частину сплаченого ПДФО.

Цим правом може скористатися кожен платник податків, подавши декларацію та підтвердивши витрати. До знижки можна віднести витрати на навчання, оренду житла для ВПО, страхування, іпотеку чи лікування.

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що подати декларацію можна кількома способами.

Кожен може обрати зручний для себе:

особисто або уповноваженою особою;

поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання;

в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги». Для цього потрібно лише мати кваліфікований електронний підпис (так званий електронний ключ) та доступ до інтернету.

Як подати?

через електронний кабінет платника;

через мобільний застосунок «Моя податкова».

Сервіси ДПС дозволяють частково автоматично заповнювати декларації на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи, які є у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податку, та відомостей про об’єкти нерухомого чи рухомого майна.

Раніше голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев нагадав, що податковою знижкою користується лише близько 1,1% платників податків і менше 1% домогосподарств.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.