Разворовали 25 млн грн, выделенных на электроэнергию для нужд ВСУ — раскрыта схема

21:42, 2 сентября 2025
Полицейские сообщили о подозрении бывшему начальнику квартирно-эксплуатационных управлений и руководителю общества.
Разворовали 25 млн грн, выделенных на электроэнергию для нужд ВСУ — раскрыта схема
Правоохранители разоблачили схему хищения 25 млн грн, выделенных на электроэнергию для нужд ВСУ. К махинации причастны бывший руководитель квартирно-эксплуатационных управлений в двух областях и директор подконтрольного предприятия. Об этом сообщил официальный сайт Нацполиции.

Отмечается, что к ее организации причастен начальник квартирно-эксплуатационного управления, который в свое время занимал эти должности в двух областях. Должностное лицо заключило ряд договоров с подконтрольным обществом на поставку электроэнергии для нужд военных подразделений.

«Впоследствии условия контрактов были изменены без объективных оснований — цена на ресурс искусственно завышалась под предлогом якобы «колебаний на рынке». Таким образом организаторы схемы незаконно завладели 25 млн грн, выделенными на обеспечение армии», — заявили в полиции.

Полицейские собрали доказательства и сообщили бывшему начальнику квартирно-эксплуатационных управлений и руководителю общества о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения.

Злоумышленникам грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.  

Национальная полиция

