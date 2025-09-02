Розікрали 25 млн грн, виділених на електроенергію для потреб ЗСУ — викрили схему

Поліцейські повідомили про підозру ексначальнику квартирно-експлуатаційних управлінь та керівникові товариства.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці викрили схему розкрадання 25 млн грн, виділених на електроенергію для потреб ЗСУ. До оборудки причетні колишній керівник квартирно-експлуатаційних управлінь у двох областях та директор підконтрольного підприємства. Про це повідомив офіційний сайт Нацполіції.

Зазначається, що до її організації причетний начальник квартирно-експлуатаційного управління, який свого часу обіймав ці посади у двох областях. Посадовець уклав низку договорів з підконтрольним товариством на постачання електроенергії для потреб військових підрозділів.

«Згодом умови контрактів були змінені без об’єктивних підстав – ціна на ресурс штучно завищувалася під приводом нібито «коливань на ринку». Таким чином організатори схеми незаконно заволоділи 25 млн. грн, виділеними на забезпечення армії», - заявили у поліції.

Поліцейські зібрали докази та повідомили ексначальнику квартирно-експлуатаційних управлінь та керівникові товариства про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльності строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.