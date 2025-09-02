Практика судов
В Киеве разоблачили полицейского, который за 6 тысяч евро перевозил уклонистов к границе под видом спецназовцев

15:06, 2 сентября 2025
Полицейский переодевал военнообязанных в форму и вез их к румынской границе.
Фото: ГБР
В Киеве разоблачили полицейского, который помогал военнообязанным мужчинам бежать из страны. В частности, он перевозил уклонистов к границе под видом спецназовцев. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что правоохранитель перевозил «клиентов» из Киева в Вижницкий район Черновицкой области, который граничит с Румынией.

Такая услуга стоила 6 тысяч евро с человека.

Так, деньги перед выездом передавались сообщнице, которая также «была нанята» организаторами сделки.

По данным ГБР, чтобы избежать разоблачения, полицейский отправлялся в псевдокомандировку, менял номерные знаки и устанавливал на автомобиль световые маячки, которые предоставляли приоритет в движении.

В случае остановки он предъявлял удостоверение и говорил, что срочно везет коллег на спецзадание. Для маскировки всех мужчин также переодевали в форму.

23 августа 5 военнообязанных и полицейского остановили правоохранители на въезде в Буковину. После проверки документов мужчинам вручили повестки и составили протоколы об административном правонарушении.

Правоохранитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины (содействие организации незаконной переправки нескольких лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием служебного положения).

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

