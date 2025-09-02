У Києві викрили поліцейського, який за 6 тисяч євро перевозив ухилянтів до кордону під виглядом спецпризначенців

Поліцейський переодягав військовозобов’язаних у форму і віз їх до румунського кордону.

У Києві викрили поліцейського, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам втекти з країни. Зокрема, він перевозив ухилянтів до кордону під виглядом спецпризначенців. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що правоохоронець перевозив «клієнтів» із Києва до Вижницького району Чернівецької області, що межує із Румунією.

Коштувала така послуга 6 тисяч євро з людини.

Так, гроші перед виїздом передавались спільниці, яка також «була найнята» організаторами оборудки.

За даними ДБР, аби уникнути викриття, поліцейський вирушив у псевдовідрядження, змінював номерні знаки та встановлював на автомобіль світлові маячки, які надавали пріоритет в русі.

У разі зупинки, він предʼявляв посвідчення та казав, що терміново везе колег на спецзавдання. Для маскування усіх чоловіків також переодягли у форму.

23 серпня 5 військовозобов’язаних та поліцейського зупинили правоохоронці на в’їзді до Буковини. Після перевірки документів чоловікам вручили повістки та склали протоколи про адміністративне правопорушення.

Правоохоронець підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України (сприяння організації незаконного переправлення декількох осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища).

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

