Практика судов
  1. В Украине

На границе с Польшей разоблачили мужчину, который пытался вывезти из Украины $30700 и €8200

23:33, 2 сентября 2025
Мужчина хотел выехать в Польшу с более чем 5 млн в гривневом эквиваленте.
На границе с Польшей разоблачили мужчину, который пытался вывезти из Украины $30700 и €8200
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пункте пропуска «Шегини-Медыка» при осмотре вещей 46-летнего львовянина, который направлялся в Польшу пешим переходом, сотрудники таможни обнаружили $30 700 и €8 200. Об этом сообщила Львовская таможня.

«О данных средствах мужчина не указал в декларации. Общая сумма валюты по состоянию на 1 сентября по курсу НБУ составляет почти 1,7 млн гривен», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что во время прохождения таможенного контроля через полосу «красный коридор» гражданин успел задекларировать $39 300 и €41 800. В гривневом эквиваленте эта сумма составляет более 3,6 млн гривен.

В отношении мужчины сотрудники таможни составили админпротокол в соответствии с ч. 1 ст. 471 ТКУ. Задекларированные валютные ценности гражданину вернули. А доллары и евро, происхождение которых мужчина не смог подтвердить никакими документами, временно изъяты до решения дела в законном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео