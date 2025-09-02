На границе с Польшей разоблачили мужчину, который пытался вывезти из Украины $30700 и €8200

Мужчина хотел выехать в Польшу с более чем 5 млн в гривневом эквиваленте.

В пункте пропуска «Шегини-Медыка» при осмотре вещей 46-летнего львовянина, который направлялся в Польшу пешим переходом, сотрудники таможни обнаружили $30 700 и €8 200. Об этом сообщила Львовская таможня.

«О данных средствах мужчина не указал в декларации. Общая сумма валюты по состоянию на 1 сентября по курсу НБУ составляет почти 1,7 млн гривен», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что во время прохождения таможенного контроля через полосу «красный коридор» гражданин успел задекларировать $39 300 и €41 800. В гривневом эквиваленте эта сумма составляет более 3,6 млн гривен.

В отношении мужчины сотрудники таможни составили админпротокол в соответствии с ч. 1 ст. 471 ТКУ. Задекларированные валютные ценности гражданину вернули. А доллары и евро, происхождение которых мужчина не смог подтвердить никакими документами, временно изъяты до решения дела в законном порядке.

