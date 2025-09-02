На кордоні з Польщею викрили чоловіка, який намагався винести з України $30700 та €8200

Чоловік хотів виїхати в Польщу з понад 5 млн в гривневому еквіваленті.

В пункті пропуску «Шегині-Медика», під огляду речей 46-річного львів’янина, який прямував до Польщі через піший перехід, працівники митниці виявили 30700$ та 8200€. Про це повідомила Львівська митниця.

«Про ці кошти чоловік не вказав у декларації. Загальна сума валюти станом на 1 вересня за курсом НБУ сягає майже 1,7 млн гривень», - заявили у відомстві.

Зазначається, що, під час проходження митного контролю через смугу «червоний коридор» громадянин «встиг» задекларувати 39 300 доларів США та 41 800 євро. У гривневому еквіваленті ця сума становить понад 3,6 млн гривень

Щодо чоловіка працівники митниці склали адмінпротокол, відповідно до ч. 1 ст. 471 МКУ. Задекларовані валютні цінності громадянину повернули. А долари і євро, походження яких чоловік не міг підтвердити жодним документом, тимчасово вилучені, до вирішення справи в законному порядку.

