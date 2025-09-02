Киевская таможня спасла икону XIX века

Икону «Господь Вседержитель» передали в Донецкий художественный музей.

Киевская таможня передала икону «Господь Вседержитель» в фонды Донецкого областного художественного музея, способствуя сохранению культурного наследия Украины. Об этом сообщила пресс-служба Киевской таможни.

Икона, датированная концом XIX – началом XX века, была создана в иконописно-ремесленных мастерских тогдашней Российской империи и имеет значительную культурную и историческую ценность. Столичные таможенники обнаружили святыню во время проверки международного почтового отправления, когда ее пытались незаконно вывезти за границу без соответствующих разрешительных документов. Благодаря действиям таможенников икона осталась в Украине, а по решению суда была передана в собственность государства.

Передача культурных ценностей в государственную часть музейного, библиотечного или архивного фондов Украины происходит в соответствии с решениями Экспертно-фондового совета при Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Это не первый случай, когда Киевская таможня передает культурные ценности именно в Донецкий областной художественный музей. Представительница музея выразила благодарность таможенникам за их вклад в пополнение коллекции учреждения, значительная часть фондов которого была утрачена после 2014 года из-за оккупации региона.

Киевская таможня подчеркнула, что и в дальнейшем будет работать над сохранением культурного наследия Украины, чтобы оно оставалось доступным для будущих поколений.

