Київська митниця врятувала ікону XIX століття

Ікону «Господь Вседержитель» передали до Донецького художнього музею.

Київська митниця передала ікону «Господь Вседержитель» до фондів Донецького обласного художнього музею, сприяючи збереженню культурної спадщини України. Про це повідомила пресслужба Київської митниці.

Ікона, датована кінцем XIX – початком XX століття, була створена в іконописно-ремісничих майстернях тодішньої Російської імперії та має значну культурну й історичну цінність. Столичні митники виявили святиню під час перевірки міжнародного поштового відправлення, коли її намагалися незаконно вивезти за кордон без відповідних дозвільних документів. Завдяки діям митників ікона залишилася в Україні, а за рішенням суду була передана у власність держави.

Передача культурних цінностей до державної частини музейного, бібліотечного чи архівного фондів України відбувається відповідно до рішень Експертно-фондової ради при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

Це не перший випадок, коли Київська митниця передає культурні цінності саме до Донецького обласного художнього музею. Представниця музею висловила подяку митникам за їхній внесок у поповнення колекції закладу, значна частина фондів якого була втрачена після 2014 року через окупацію регіону.

Київська митниця наголосила, що й надалі працюватиме над збереженням культурної спадщини України, щоб вона залишалася доступною для майбутніх поколінь.

