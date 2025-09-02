Практика судов
  1. В Украине

В Киевской области задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнего ребенка

23:12, 2 сентября 2025
Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
В Киевской области задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнего ребенка
Фото: Shutterstock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Бучанском районе Киевской области правоохранители задержали 39-летнего мужчину, совершившего действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Отмечается, что в полицию с заявлением обратилась мать и сообщила, что наглядно знакомый мужчина изнасиловал ее 11-летнего ребенка.

Правоохранители установили, что отец ребенка вместе со знакомым употреблял спиртные напитки в одном из нежилых домов Ирпеня. Когда мужчина заснул, фигурант воспользовался отсутствием посторонних лиц, беспомощным состоянием малолетнего лица и совершил в отношении ребенка действия сексуального характера.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и задержали фигуранта. Вещественные доказательства изъяты.

Следователи сообщили обидчику о подозрении по факту изнасилования лица, не достигшего четырнадцати лет. В суде задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео