В Киевской области задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнего ребенка

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В Бучанском районе Киевской области правоохранители задержали 39-летнего мужчину, совершившего действия сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Отмечается, что в полицию с заявлением обратилась мать и сообщила, что наглядно знакомый мужчина изнасиловал ее 11-летнего ребенка.

Правоохранители установили, что отец ребенка вместе со знакомым употреблял спиртные напитки в одном из нежилых домов Ирпеня. Когда мужчина заснул, фигурант воспользовался отсутствием посторонних лиц, беспомощным состоянием малолетнего лица и совершил в отношении ребенка действия сексуального характера.

Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и задержали фигуранта. Вещественные доказательства изъяты.

Следователи сообщили обидчику о подозрении по факту изнасилования лица, не достигшего четырнадцати лет. В суде задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

