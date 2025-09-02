На Київщині затримали чоловіка, який зґвалтував 11-річну дитину

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Фото: Shutterstock

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Бучанському районі Київської області правоохоронці затримали 39-річого чоловіка, який вчинив дії сексуального характеру щодо малолітньої дитини. Про це повідомила поліція Київської області.

Зазначається, що до поліції із заявою звернулась мати та повідомила, що наглядно знайомий чоловік зґвалтував її 11-річну дитину.

Правоохоронці встановили, що батько дитини разом із знайомим вживав спиртні напої в одному з нежитлових будинків міста Ірпінь. Коли чоловік заснув, фігурант скористався відсутністю сторонніх осіб, безпорадним станом малолітньої особи та вчинив відносно дитини дії сексуального характеру.

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та затримали фігуранта. Речові докази вилучено.

Слідчі повідомили кривднику про підозру за фактом зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років. У суді затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.