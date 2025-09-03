Поддельное водительское удостоверение и повторное управление без документов – какое решение принял суд

В Житомирской области суд наказал мужчину за поддельное удостоверение тракториста и еще одного водителя — за повторное управление мопедом без документов.

Малинский районный суд Житомирской области в течение 2025 года рассматривал дела, связанные с использованием поддельных водительских удостоверений и управлением транспортом без надлежащих документов.

В начале года суд вынес приговор по уголовному делу против местного жителя, который приобрел и использовал поддельное удостоверение тракториста-машиниста. Мужчину признали виновным по ст. 358 УКУ и назначили два года лишения свободы с испытательным сроком один год.

В августе 2025-го суд рассмотрел административное дело в отношении лица, которое дважды в течение двух дней управляло мопедом без удостоверения категории А1. За повторное нарушение ему назначили штраф в 40 800 грн, пятилетнее лишение права управления транспортными средствами и взыскали судебный сбор.

В суде подчеркивают: использование поддельных документов или сознательное игнорирование требований законодательства о наличии водительского удостоверения имеет серьезные правовые последствия.

«Водительское удостоверение необходимо получать исключительно в сервисных центрах МВД в законном порядке. Использование поддельных документов не освобождает от ответственности, а лишь усложняет положение лица», — говорится в сообщении суда.

