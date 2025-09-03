Практика судів
Підроблене посвідчення водія та повторне керування без документів – яке рішення прийняв суд

17:04, 3 вересня 2025
У Житомирській області суд покарав чоловіка за підроблене посвідчення тракториста та ще одного водія — за повторне керування мопедом без документів.
Підроблене посвідчення водія та повторне керування без документів – яке рішення прийняв суд
Малинський районний суд Житомирської області упродовж 2025 року розглядав справи, пов’язані з використанням фальшивих посвідчень водія та керуванням транспортом без належних документів.

На початку року суд виніс вирок у кримінальній справі проти місцевого жителя, який придбав та використовував підроблене посвідчення тракториста-машиніста. Чоловіка визнали винним за ст. 358 ККУ та призначили два роки позбавлення волі з іспитовим строком один рік.

У серпні 2025-го суд розглянув адміністративну справу щодо особи, яка двічі протягом двох днів керувала мопедом без посвідчення категорії А1. За повторне порушення їй призначили штраф у 40 800 грн, п’ятирічне позбавлення права керування транспортними засобами та стягнули судовий збір.

У суді наголошують: використання підроблених документів або свідоме ігнорування вимог законодавства щодо наявності посвідчення водія має серйозні правові наслідки.

«Посвідчення водія необхідно отримувати виключно в сервісних центрах МВС у законному порядку. Використання підроблених документів не звільняє від відповідальності, а лише ускладнює становище особи», — йдеться у повідомленні суду.

