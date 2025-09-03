Практика судов
Суд обязал поставщика вернуть Волынской ОГА 28,2 млн грн за некачественные бронежилеты и шлемы

19:09, 3 сентября 2025
ООО поставило Волынской ОГА 884 бронежилета и 846 боевых шлемов, непригодных для ВСУ.
Суд обязал поставщика вернуть Волынской ОГА 28,2 млн грн за некачественные бронежилеты и шлемы
Фото: Офис Генерального прокурора
Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск прокуратуры, обязав общество с ограниченной ответственностью выплатить Волынской областной военной администрации 28,2 миллиона гривен. Эта сумма соответствует стоимости некачественных бронежилетов и боевых шлемов, поставленных предприятием. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

В апреле 2022 года, выполняя условия контрактов, ООО поставило Волынской областной военной администрации 884 бронежилета и 846 боевых шлемов для нужд Вооруженных сил Украины. Однако впоследствии выяснилось, что эти средства защиты не соответствуют стандартам и не могут использоваться по назначению. Ни один из бронежилетов не прошел баллистических испытаний на устойчивость к средствам поражения, а боевые шлемы оказались неспособными защитить голову от поражения элементами огнестрельного оружия.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать с поставщика средства за поставку некачественного снаряжения, и суд полностью поддержал исковые требования.

Кроме того, в прошлом году по иску Волынской областной прокуратуры с этого же ООО уже был взыскан штраф в размере 5,6 миллиона гривен в пользу Волынской областной военной администрации за поставку некачественных бронежилетов и шлемов.

Фото: Офис Генерального прокурора

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

