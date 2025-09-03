Суд зобов’язав постачальника повернути Волинській ОВА 28,2 млн грн за неякісні бронежилети та шоломи

ТОВ поставило Волинській ОВА 884 бронежилети та 846 бойових шоломів непридатних для ЗСУ.

Господарський суд міста Києва задовольнив позов прокуратури, зобов’язавши товариство з обмеженою відповідальністю виплатити Волинській обласній військовій адміністрації 28,2 мільйона гривень. Ця сума відповідає вартості неякісних бронежилетів і бойових шоломів, поставлених підприємством. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

У квітні 2022 року, виконуючи умови контрактів, ТОВ поставило Волинській обласній військовій адміністрації 884 бронежилети та 846 бойових шоломів для потреб Збройних сил України. Однак згодом виявилося, що ці засоби захисту не відповідають стандартам і не можуть використовуватися за призначенням. Жоден із бронежилетів не пройшов балістичних випробувань на стійкість до засобів ураження, а бойові шоломи виявилися неспроможними захистити голову від ураження елементами вогнепальної зброї.

Прокуратура звернулася до суду з вимогою стягнути з постачальника кошти за поставку неякісного спорядження, і суд повністю підтримав позовні вимоги.

Крім того, минулого року за позовом Волинської обласної прокуратури з цього ж ТОВ уже було стягнуто штраф у розмірі 5,6 мільйона гривень на користь Волинської обласної військової адміністрації за постачання неякісних бронежилетів і шоломів.

