В Минюсте напомнили основные требования к документам, которые подаются для совершения нотариальных действий

10:00, 4 сентября 2025
Для совершения нотариальных действий нотариусы не принимают документы, которые не соответствуют требованиям законодательства или имеют подчистки либо приписки.
Фото: centraljust.gov.ua
Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило основные требования к документам, которые подаются для совершения нотариальных действий.

Перед визитом к нотариусу стоит подготовить документы правильно, поэтому, чтобы избежать лишних трудностей и не тратить время на исправление ошибок, в ведомстве рекомендуют заранее ознакомиться с основными требованиями к документам, подаваемым для совершения нотариальных действий.

Соответствующие нормы содержатся в статье 47 Закона Украины «О нотариате» и главе 8 Порядка совершения нотариальных действий (приказ Минюста от 22.02.2012 № 296/5).

Для совершения нотариальных действий нотариусы не принимают документы, которые:

  • не соответствуют требованиям законодательства или содержат сведения, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию физического лица либо деловую репутацию юридического лица;
  • имеют подчистки или приписки, зачеркнутые слова либо иные незаверенные исправления, документы, тексты которых невозможно прочитать вследствие повреждения, а также документы, написанные карандашом;
  • зачеркнутые слова, иные исправления или приписки, которые есть в документах, подаваемых для совершения нотариальных действий, должны быть заверены подписью соответствующего должностного лица и печатью учреждения, предприятия или организации (при наличии) либо лица, выдавшего документ;

В ведомстве отметили, что исправления должны быть сделаны таким образом, чтобы можно было прочитать как исправленное, так и ошибочно написанное, а затем исправленное или зачеркнутое.

  • порванные документы и документы, изложенные на двух и более отдельных листах, если листы не соединены способом, исключающим их разъединение без нарушения целостности;
  • не пронумерованные и не скреплённые подписью соответствующего должностного лица и печатью юридического лица (при наличии), выдавшего документ (кроме случаев, когда такие документы выданы (получены) с помощью единых и государственных реестров, сведения которых обязательно используются нотариусом при совершении нотариального действия).

