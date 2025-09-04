Практика судів
У Мін’юсті нагадали основні вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій

10:00, 4 вересня 2025
Для вчинення нотаріальних дій нотаріуси не приймають документи, які не відповідають вимогам законодавства або мають підчистки чи дописки.
Фото: centraljust.gov.ua
Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало основні вимоги до документів, що подаються для вчинення нотаріальних дій.

Перед візитом до нотаріуса варто підготувати документи правильно, тому щоб уникнути зайвих труднощів і не витрачати час на виправлення помилок, у відомстві радять заздалегідь ознайомитися з основними вимогами до документів, які подаються для вчинення нотаріальних дій.

Відповідні норми містяться у статті 47 Закону України «Про нотаріат» та главі 8 Порядку вчинення нотаріальних дій (наказ Мін’юсту від 22.02.2012 № 296/5).

Для вчинення нотаріальних дій нотаріуси не приймають документи, які:

- не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або ділову репутацію юридичної особи;

- мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення, документи, тексти яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також документи, написані олівцем;

- закреслені слова, інші виправлення чи дописки, які є в документах, що подаються для вчинення нотаріальних дій, повинні бути застережені підписом відповідної посадової особи і печаткою установи, підприємства або організації (у разі наявності) чи особи, яка видала документ;

У відомстві зазначили, що виправлення повинні бути зроблені таким чином, щоб можна було прочитати як виправлене, так і помилково написане, а потім виправлене чи закреслене.

- порвані документи та документи, викладені на двох і більше окремих аркушах, якщо аркуші не з’єднані у спосіб, що унеможливлює їх роз’єднання без порушення цілісності;

- не пронумеровані і не скріплені підписом відповідної посадової особи та печаткою юридичної особи (у разі наявності), яка видала документ (крім випадків, коли такі документи видані (отримані) за допомогою єдиних та державних реєстрів, відомості яких обов’язково використовуються нотаріусом під час вчинення нотаріальної дії).

