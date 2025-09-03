Восстановление «Охматдита» в Киеве: обновляют фасады, помещения и инженерные сети

В Киеве продолжается возобновление «Охматдета».

В столице продолжается капитальный ремонт современного корпуса НДСЛ «Охматдит», поврежденного в результате вооруженной агрессии РФ. Работы охватывают фасады, внутренние помещения и инженерные системы, чтобы создать безопасное и комфортное пространство для маленьких пациентов, отчитываются в Министерстве здравоохранения.

Фасадные работы: демонтировано более 2 260 кв. м старой облицовки, установлено 1 300 кв. м новых кронштейнов, утеплено и обустроено 1 090 кв. м каркаса, уложено 650 кв. м плитки, проложено 110 м кабеля для освещения.

Внутреннее обновление: в блоке В заменено более 1 400 кв. м потолков, обновлен гипсокартон, герметизировано более 3 500 м стыков. Установлено 169 светильников, выполняются малярные работы.

Обновление окон и помещений: смонтировано 15 новых оконных блоков и дверей, дополнительно установлено 8 дублирующих окон, обустраиваются откосы.

Блок Д: продолжается демонтаж старых конструкций и ремонт стен, потолков и откосов, заменяют радиаторы, двери и инженерные сети.

Инженерные системы: обновляют водоснабжение и отопление, завершен монтаж вентиляции, систем пожарной безопасности и слаботочных сетей в отремонтированных помещениях блока В.

Для продолжения работ уже доставлены необходимые материалы — подсистема для фасада, плитка, окна, двери и облицовка. Ежедневно на объекте работает около 30 строителей.

